Забарний вперше з 2024 року розпочне матч збірної України з лави запасних

Центральний захисник Ілля Забарний не потрапив до основного складу збірної України на матч проти Грузії у 2-му турі Ліги націй. Востаннє таке траплялося у червні 2024 року.

Останній раз Забарний розпочинав матч "синьо-жовтих" з лави запасних 7 червня 2024 року. Це був товариський матч з Польщею (1:3 – поразка команди Сергія Реброва), який проходив у межах підготовки до Євро-2024.

Варто зазначити, що зі стартової одинадцятки, котра виходила на матч з Угорщиною (1:0) у першому турі турніру, залишився лише центральний нападник каталонської Жирони Владислав Ванат.

Додамо, що Забарний протягом своєї кар'єри провів 59 матчів за національну збірну та записав до свого активу 3 голи.

Напередодні 24-річний оборонець ПСЖ висловився щодо того, як змінилася атмосфера у збірній України з призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера.