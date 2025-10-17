Перемоги принесли результат: Україна піднялася в оновленому рейтингу ФІФА

Сьогодні, 17 жовтня, ФІФА оновила свій рейтинг збірних після завершення чергового циклу матчів відбору чемпіонату світу 2026 року.

Із повним рейтингом можна ознайомитися на сайті ФІФА.

Жовтневе міжнародне вікно вийшло продуктивним для збірної України. Підопічні Сергія Реброва здобули дві перемоги, обігравши Ісландію (5:3) та Азербайджан (2:1) у кваліфікації ЧС-2026.

Завдяки цьому успіху "синьо-жовті" піднялися на одну позицію, наразі посідаючи 27 місце рейтингу. Україна обійшла Канаду, яка опустилася на 28 місце.

Лідером рейтингу залишився чинний чемпіон Європи в особі Іспанії. Аргентина обійшла Францію у боротьбі за друге місце, Бразилія програла Нідерландам шостий рядок, а Італія та Німеччина вибили Хорватію з Топ-10.

Рейтинг збірних ФІФА (17 жовтня)

1 (1). Іспанія – 1880,76 бала;

2 (3). Аргентина – 1872,43;

3 (2). Франція – 1862,71;

4 (4). Англія – 1824,3;

5 (5). Португалія – 1778;

6 (7). Нідерланди – 1759,96;

7 (6). Бразилія – 1758,85;

8 (8). Бельгія – 1740,01;

9 (10). Італія – 1717,15;

10 (12). Німеччина – 1713,3.

...

27 (28). Україна – 1555,36.

ФІФА

Нагадаємо, що президент УАФ Андрій Шевченко висловив повну довіру головному тренеру збірної України Сергію Реброву.

Раніше стало відомо, що УАФ звернулася до УЄФА щодо планів Росії атестувати "Шахтар" та "Зорю" для участі у своєму чемпіонаті.