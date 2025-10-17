УАФ звернулася до УЄФА щодо планів Росії атестувати "Шахтар" та "Зорю" для участі у своєму чемпіонаті

Українська асоціація футболу закликала УЄФА відреагувати на те, що Росія збирається атестувати клуби з тимчасово окупованих територій для участі у внутрішніх змаганнях.

Про це йдеться на сайті УАФ.

УАФ направила листа УЄФА, у якому вказала на незаконні плани Росії інтегрувати футбольні клуби з Донецька та Луганська до своїх турнірів, попри норми міжнародного права, основоположні принципи УЄФА та безпосередні рішення УЄФА щодо статусу українських клубів із тимчасово окупованих територій.

"Фіктивний ФК Шахтар уже отримав ліцензію та схвалення національної футбольної ліги Росії для участі в наступному сезоні. Команда використовує назву та айдентику справжнього українського ФК Шахтар без будь-яких законних підстав чи дозволів. Факт участі клубу, зареєстрованого на тимчасово окупованій території України, у змаганнях, організованих національною асоціацією іншої держави, без згоди УАФ є прямим порушенням територіальної юрисдикції УАФ. Відповідно до статей 10, 11 та 84 Статуту ФІФА, саме УАФ є єдиною легітимною національною футбольною асоціацією, уповноваженою організовувати футбольну діяльність на всій території України, включно з тимчасово окупованими регіонами", – йдеться у заяві УАФ.

Як зазначено в листі, починаючи з 2026 року клуб із тимчасово окупованого Донецька під назвою "Шахтар" зареєстрований для участі в другій лізі чемпіонату Росії й має проводити свої домашні матчі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Незаконно створені клуби під назвами "Зоря" (Луганськ), що проводить свої матчі в Бєлгороді, та "Фрегат" із тимчасово окупованої території Херсонської області також можуть бути залучені до внутрішніх змагань Росії.

"Т акі дії Росії є частиною скоординованої політичної спроби легітимізувати окупацію та стерти ідентичність українського футболу. Дозвіл на подібні випадки без належної реакції не лише становить загрозу для української футбольної екосистеми, але й підриває норми та принципи управління у футболі, які підтримує УЄФА".

УАФ попросила УЄФА провести розслідування статусу і діяльності зазначених клубів, надати офіційне роз’яснення їхнього правового становища та поінформувати її про результати розслідування.

"Цілісність європейського футболу, повага до міжнародно визнаних кордонів і цінності миру, солідарності та взаємної поваги, які сповідує УЄФА, наразі поставлені під загрозу. Ми довіряємо вашій відданості принципам справедливості та просимо вжити необхідних заходів щодо зазначеного питання".

Нагадаємо, що минулого літа один з російських шахістів відвідав окупований Луганськ та відкрив там власну школу.