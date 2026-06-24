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Вантух: Маю великі очікування від наступного сезону Карпат

Олександр Булава — 24 червня 2026, 22:05
Вантух: Маю великі очікування від наступного сезону Карпат
Роман Вантух
Карпати

Лівий захисник Роман Вантух пояснив свій перехід у львівські Карпати.

Його слова передає пресслужба клубу.

Роман, як уродженець Львова, радий повернутися у рідне місто.

"Для мене дуже важливо повернутися додому. Я маю великі очікування від наступного сезону, адже грати перед рідними трибунами, знайомими та друзями – це новий виклик. Я докладу всіх зусиль, щоб допомогти команді досягти високих результатів.

Коли я дізнався про інтерес Карпат, то був дуже радий. Я знаю історію цього клубу. Я зростав тут, бачачи, як люди палко його підтримують. Пам'ятаю, як щовихідних на стадіон приходило багато вболівальників у зелено-білих шарфах.

На той момент я захищав кольори іншого клубу, але добре усвідомлював, що означають Карпати для львів'ян і всього нашого регіону. Тому отримати можливість стати частиною цього клубу для мене – велика честь", – сказав Вантух.

Останнім клубом гравця була Зоря, яку він покинув після завершення сезону-2025/26.

У 2015 – 2022 роках його контракт належав київському Динамо, проте за першу команду киян не провів жодного матчу. Він відправлявся в оренди в Олімпік Донецьк, Олександрію, Чорноморець і Дніпро-1. Наразі трансферна вартість 27-річного захисника оцінюється у 700 тисяч євро.

Раніше Карпати підписали воротаря Оболоні Дениса Марченка.

Вантух Чемпіонат України, УПЛ Карпати Львів

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