Вантух: Маю великі очікування від наступного сезону Карпат

Лівий захисник Роман Вантух пояснив свій перехід у львівські Карпати.

Його слова передає пресслужба клубу.

Роман, як уродженець Львова, радий повернутися у рідне місто.

"Для мене дуже важливо повернутися додому. Я маю великі очікування від наступного сезону, адже грати перед рідними трибунами, знайомими та друзями – це новий виклик. Я докладу всіх зусиль, щоб допомогти команді досягти високих результатів.

Коли я дізнався про інтерес Карпат, то був дуже радий. Я знаю історію цього клубу. Я зростав тут, бачачи, як люди палко його підтримують. Пам'ятаю, як щовихідних на стадіон приходило багато вболівальників у зелено-білих шарфах.

На той момент я захищав кольори іншого клубу, але добре усвідомлював, що означають Карпати для львів'ян і всього нашого регіону. Тому отримати можливість стати частиною цього клубу для мене – велика честь", – сказав Вантух.