Вантух підтвердив свій відхід із Зорі

Лівий захисник Зорі Роман Вантух зворушливо попрощався з клубом. Сезон-2025/26 став для нього останній в футболці луганського колективу.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Коли я став частиною Зорі, для мене почався дуже важливий етап у кар'єрі. Тут я став сильнішим і як футболіст, і як людина. Я вдячний усім, хто підтримує Зорю, людям навколо клубу, всередині нього і президенту – за довіру, шанс і віру в мене.

Я розумію, наскільки непросто клубу і його людям грати далеко від рідного дому. Мені ніколи повністю не зрозуміти ці відчуття, але я щиро поруч із тими, хто живе цим клубом. Мені непросто прощатися. І я дуже хочу, щоб одного дня вдалося повернутися в Луганськ, і зіграти матч Зорі там, удома. Дякую за все. Зоря назавжди залишиться частиною моєї історії", – розповів Вантух.