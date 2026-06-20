Вантух підтвердив свій відхід із Зорі
Лівий захисник Зорі Роман Вантух зворушливо попрощався з клубом. Сезон-2025/26 став для нього останній в футболці луганського колективу.
Про це він розповів в Інстаграм.
"Коли я став частиною Зорі, для мене почався дуже важливий етап у кар'єрі. Тут я став сильнішим і як футболіст, і як людина. Я вдячний усім, хто підтримує Зорю, людям навколо клубу, всередині нього і президенту – за довіру, шанс і віру в мене.
Я розумію, наскільки непросто клубу і його людям грати далеко від рідного дому. Мені ніколи повністю не зрозуміти ці відчуття, але я щиро поруч із тими, хто живе цим клубом. Мені непросто прощатися. І я дуже хочу, щоб одного дня вдалося повернутися в Луганськ, і зіграти матч Зорі там, удома. Дякую за все. Зоря назавжди залишиться частиною моєї історії", – розповів Вантух.
Раніше була інформація, що гравець влітку стане гравцем Карпат, саме у ворота львівського клубу Вантух відзначився голом у межах заключного туру УПЛ.
Зазначимо, що Роман - уродженець Львова. Він приєднався до Зорі влітку 2022 року й відтоді провів за команду 98 матчів у всіх турнірах, відзначившись 6 голами та 8 результативними передачами. Transfermarkt оцінив вартість футболіста у 700 тисяч євро.
Зоря, набравши 46 очок, завершила чемпіонат на восьмій сходинці в турнірній таблиці.
Напередодні Карпати оголосили про відхід захисника Володимира Адамюка.