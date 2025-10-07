Україна U-20 – Іспанія U-20: прев'ю матчу 1/8 фіналу ЧC-2025

У вівторок, 7 жовтня, збірна України позмагається з Іспанією в матчі 1/8 фіналу молодіжного чемпіонату світу 2025 (U-20) з футболу. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Еліас Фігероа Брандер" у чилійському місті Вальпараїсо. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Україна U-20

Команда Дмитра Михайленка вийшла в 1/8 фіналу, посівши перше місце у групі B, де їй вдалося набрати 7 очок. Спершу "синьо-жовті" не без проблем перемогли Південну Корею (2:1), у другому турі зіграли внічию з Панамою (1:1), а у третьому поєдинку здолали Парагвай (2:1). При цьому в 1/8 фіналу Парагвай та Південна Корея також вийшли – з другого й третього місць відповідно, набравши по 4 залікові бали.

Шість років тому українська збірна під керівництвом Олександра Петракова вже тріумфувала на молодіжному чемпіонаті світу, який у 2019-му проходив у сусідній Польщі. До речі, тоді українці у фіналі здолали саме Південну Корею, з якою проводили стартовий поєдинок на цьогорічному турнірі. Утім, зараз склад учасників видається сильнішим, та й суперник в 1/8 на нас чекає дуже непростий.

Фото Андрія Ющака

Іспанія U-20

"Червона Фурія" насилу вийшла до стадії матчів на вибування, оскільки фінішувала у групі "C-мерті" лише третьою, пропустивши вперед команди Марокко та Мексики. Але найцікавіше те, що вилетіли з четвертого місця чарівники м'яча – бразильці, які у вирішальному поєдинку за третє місце поступилися Іспанії (0:1). Взагалі іспанці добре зіграли з Мексикою (2:2), а ось марокканцям у стартовому матчі не змогли нав'язати боротьби (0:2).

Єдиний раз Іспанія вигравала чемпіонат світу U-20 у далекому 1999 році, тоді турнір проходив у Нігерії. Останнім часом виступи іспанців були значно скромнішими. Ба більше, від 2015 року, чотири розіграші поспіль, Іспанія не могла подолати бар'єр кваліфікації молодіжного Мундіалю. Але чи варто цьому дивуватися, якщо головні зірки на кшталт Ямаля ігнорують такі турніри?

Де дивитися

Безплатна трансляція матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу буде доступна на офіційному сайті ФІФА, а також на сайті "Суспільне Спорт".

Що далі?

Переможець пари Україна – Іспанія у чвертьфіналі зіграє з тріумфатором поєдинку 1/8 фіналу між Колумбією та ПАР.

Прогноз букмекерів

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають іспанську збірну. На перемогу "Червоної Фурії" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 1,84. Нічия – 3,70. Виграш українців – 4,10. На прохід іспанців до наступного раунду коефіцієнт 1,42. Натомість шанс на успіх українців оцінюється у 2,80.

Прогноз Чемпіона

Навіть букмекери підказують, що недооцінювати іспанців через попередні провальні відбори та не надто вдалий виступ на груповому етапі точно не можна, і підопічні Дмитра Михайленка повинні уникнути цієї потенційної помилки. При цьому українцям цілком під силу пройти цього суперника та крокувати далі турнірним шляхом.

Прогнозуємо перемогу України – 1:0.