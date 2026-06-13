Де та коли дивитися турнір UFC Freedom 250 у Білому домі

У ніч із 14 на 15 червня відбудеться історичний турнір UFC Freedom 250, який уперше в історії промоушену пройде на території Білого дому у Вашингтоні.

Трансляцію шоу в Україні наживо покаже Setanta Sports. Переглянути турнір можна буде починаючи з попереднього карду.

Попередній кард стартує о 03:00 за київським часом, а головний кард розпочнеться о 05:00.

Октагон встановлять на Південній галявині Білого дому в межах святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Америки. За задумом організаторів, бійці виходитимуть до клітки безпосередньо з Овального кабінету, що вже зробило UFC Freedom 250 одним із найбільш обговорюваних спортивних шоу року.

Ідея проведення турніру належить президенту США Дональду Трампу, який ще восени 2025 року анонсував чемпіонський турнір UFC на території президентської резиденції.

Раніше повідомлялося, що Трамп в Овальному кабінеті провів зустріч із бійцями турніру UFC Freedom 250, який відбудеться у Білому домі.

Детальніше зі списком поєдинків можна ознайомитись за цим посиланням.