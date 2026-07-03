Де та коли дивитися матч третього туру Євро-2026 Україна – Італія

У неділю, 2 липня, юнацька збірна України U-19 з футболу проведе матч третього туру Євро-2026 проти команди Італії.

Зустріч на "Нентпорт Стедіум" у Бангорі розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO у розділі "Спорт" за передплатою, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який мовить у мережах Т2 та кабельного телебачення.

Окрім цього, матч Україна – Італія покаже "Суспільне Спорт" і регіональні канали "Суспільного".

Збірна України у перших двох турах чемпіонату Європи-2026 здобула дві перемоги, обігравши Хорватію (3:1) та Сербію (2:1). Підопічні Дмитра Михайленка достроково вийшли до півфіналу ЧЄ та гарантували собі участь на ЧС-2027 U-20.

Після двох турів Україна лідирує у групі В, набравши 6 балів. В активі Італії 4 очки: перемога над Сербією (2:0) та нічия з Хорватією (0:0).

Юнацький чемпіонат Європи-2026 U-19 триватиме з 28 червня по 11 липня.