Українець, який раніше виступав за США, потрапив до збірної туру юнацького Євро-2026

18-річний вінгер збірної України Віталій Глют потрапив до символічної збірної 2-го туру юнацького чемпіонату Європи-2026 за версією SofaScore.

Український футболіст відзначився дублем у переможному поєдинку проти Сербії (2:1), зробивши вагомий внесок у загальний успіх.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Глюта на 8,6 бала, що дозволило йому опинитися у збірній туру. Таку ж високу оцінку отримав лише гравець збірної Іспанії – Хосе Морант, який забив гол та віддав асист у матчі проти Данії (3:0). Усі інші футболісти, які потрапили до символічної збірної, набрали менше балів.

Зазначимо, що Віталій Глют народився у місті Гусятин Тернопільської області. Він – вихованець Академії Чикаго. Раніше він зіграв 6 матчів за юнацькі збірні США U-16 та U-17, але згодом відгукнувся на пропозицію захищати кольори України.

Нагадаємо, що збірна України гарантувала вихід у півфінал Євро-2026. Крім того, підопічні Дмитра Михайленка у наступному році візьмуть участь у чемпіонаті світу-2027 U-20.

У третьому турі ЧЄ-2026 "синьо-жовті" зустрінуться з Італією. Цей поєдинок відбудеться 5 липня та розпочнеться о 18:00 за київським часом.