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Збірна України U-19 достроково вийшла в 1/2 фіналу Євро-2026 та гарантувала собі участь на ЧС-2027 U-20

Олексій Мурзак — 2 липня 2026, 22:01
Збірна України U-19 достроково вийшла в 1/2 фіналу Євро-2026 та гарантувала собі участь на ЧС-2027 U-20
УАФ

Юнацька збірна України U-19 достроково гарантувала собі вихід у півфінал Євро-2026.

Це сталося завдяки перемозі підопічних Дмитра Михайленка над Сербією в межах 2-го туру групового етапу.

Як відомо, у 1-му турі "синьо-жовті" перемогли Хорватію. У підсумку, навіть якщо наша команда програє Італії у заключному турі, то все одно не опуститься нижче 2-го місця. Ця зустріч відбудеться 5 червня, початок о 18:00 за київським часом.

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У паралельному квартеті А виступають команди Данії, Іспанії, Уельсу та Німеччини. За результатами групового етапу до півфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету.

Крім того, збірна України U-19 автоматично здобула путівку на чемпіонат світу U-20 2027 року, який відбудеться в Азербайджані та Узбекистані. Нагадаємо, що у 2019 року "синьо-жовті" ставали переможцями світової першості серед команд U-20. 

Як відомо, у паралельному матчі групи Італія зіграла внічию з Хорватією

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