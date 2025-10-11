Українська правда
Україна U-18 зіграє з Уельсом у другому матчі товариського турніру в Хорватії

Олексій Погорелов — 11 жовтня 2025, 09:21
Україна U-18 зіграє з Уельсом у другому матчі товариського турніру в Хорватії
УАФ

Сьогодні, 11 жовтня, юнацька збірна України U-18 продовжить свої виступи на міжнародному товариському турнірі, який проходить у Хорватії.

Після того, як вони програли господарям у першій зустрічі, підопічні Олександра Ситника готуються до поєдинку проти однолітків з Уельсу. Ця гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Товариський турнір, Пореч (Хорватія)
11 жовтня

16:00 Україна – Уельс

Українська збірна U-18 проводить навчально-тренувальний збір у хорватському містечку Пореч. Окрім матчів проти Хорватії та Уельсу на "синьо-жовтих" очікує зустріч з командою Швеції (14 жовтня, 16:45).

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, Україна обіграла Ісландію (5:3) у поєдинку третього туру відбору чемпіонату світу 2026 року. Ця гра стала другою найбільш результативною в історії України.

Україна

