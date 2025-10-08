Українська правда
Юнацька збірна України поступилась Хорватії у товариському матчі

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 15:43
Юнацька збірна України U-18 з поразки розпочала міжнародний товариський турнір у містечку Пореч, Хорватія.

У стартовому матчі на турнірі "синьо-жовті" поступились господарям з рахунком 0:2.

Товариський матч
8 жовтня

Хорватія (U-18) — Україна (U-18) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Бенкотич, 2:0 – 87 Кусанович (пен)

Україна (U-18): Баглай, Мельник (Мурадян, 46), Костюк (Шерстюк, 62), Калюжний (Бугай, 62), Зудін (Меньшиков, 62), Люсін (к), Кут'я (Середа, 45), Милокост (Ясінський, 62), Андрейко (Дериконь, 52), Мартинюк (Зубрій, 46), Джурабаєв (Федоренко, 62).

Попереджені: Горват (69) — Милокост (5), Люсін (41).

Вилучений: Радош (42).

Юнацька збірна України із 5 жовтня проводить навчально-тренувальний збір у Хорватії, який триватиме до 16-го числа. У межах цього збору команда візьме участь у міжнародному товариському турнірі, де їх суперниками окрім Хорватії стануть однолітки з Уельсу та Швеції.

Нагадаємо, напередодні молодіжна збірна України поступилася Іспанії з рахунком 1:0 в 1/8 фіналу ЧС-2025. Єдиним забитим мʼячем у матчі відзначився вінгер іспанців Пабло Гарсія.

Також в УАФ відкрили службове розслідування щодо дискваліфікації Геннадія Синчука на матчі 1/8 фіналу.

