Визначився склад збірної України U-18 на міжнародний турнір у Хорватії

Юнацька збірна України U-18 оголосила склад, який готуватиметься до міжнародного турніру в Хорватії.

Про це повідомляє УАФ.

З 5 по 16 жовтня проходитиме навчально-тренувальний збір української команди. Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Ситник викликав на майбутні товариські матчі 22 футболістів.

Заявка збірної України U-18

Воротарі: Ростислав Баглай (Шахтар Донецьк), Єгор Клименко (Рух Львів), Єгор Крапівін (Еспаньйол, Іспанія).

Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний, Ярослав Милокост (усі – Шахтар Донецьк), Володимир Ясінський (Рух Львів), Єгор Шерстюк (Металіст Харків), Артем Мурадян (Боруссія М, Німеччина), Микита Мельник (Наполі, Італія), Тимофій Бугай (Ференцварош, Угорщина).

Півзахисники: Артем Зубрій, Олександр Середа, Артем Дериконь (усі – Шахтар Донецьк), Павло Люсін, Арсеній Федоренко (обидва – Динамо Київ), Мухаммад Джурабаєв (Рух Львів), Ілля Кут'я (Гайдук, Хорватія), Антон Мартинюк (ПСВ, Нідерланди).

Нападники: Іван Андрейко (Динамо Київ), Дмитро Зудін (Гайдук, Хорватія), Ілля Меньшиков (Аустрія, Австрія).

На турнірі, який проходитиме у містечку Пореч, українські юнаки зіграють з однолітками з Хорватії (8 жовтня, 13:30), Уельсу (11 жовтня, 16:00) та Швеції (14 жовтня, 16:45)

