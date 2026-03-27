Це був мій останній шанс потрапити на чемпіонат світу, – Яремчук зробив відверте зізнання після провалу зі Швецією

Форвард французького Ліона та збірної України Роман Яремчук припустив, що через поразку від Швеції (1:3) втратив свій останній шанс зіграти на Мундіалі.

Його цитує Tribuna.

30-річний нападник додав, що не хоче переходити на особистості, а просто сказав, що відчуває сором через таку гру команди.

"Як я чув, сказали, що у нас зараз наймолодша команда в Європі. Напевно, готують на майбутнє. Це був мій останній шанс потрапити на чемпіонат світу. Що можу сказати? Соромно", – заявив Роман.

Також Яремчук оцінив молоде покоління української збірної.

"Хороші хлопці, у них велике майбутнє. Я сподіваюся, вони отримають свій шанс поїхати на чемпіонат світу. Як я сказав раніше, на жаль, для мене це був останній шанс. Дуже сподіваюся на них, і, звичайно, буду допомагати чим можу. Я впевнений, їм також боляче. Дійсно важко, чесно", – відповів футболіст.

Яремчук виступає за національну команду з вересня 2018-го, коли дебютував у грі Ліги націй проти Чехії (перемога 2:1). Відтоді Роман провів у синьо-жовтій футболці 66 матчів, у яких відзначився 16 голами та 8 асистами.

Також після болючої поразки від шведів Яремчук наголосив на відсутності лідера у роздягальні команди.

Додамо, що 31 березня підопічні Сергія Реброва зіграють товариську гру проти Албанії, яка у півфіналі плейоф поступилась Польщі 1:2. Початок – о 21:45 (за київським часом).