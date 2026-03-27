Невже тренери такі тупі: Сабо назвав головну причину поразки України шведам

Легенда київського Динамо Йожеф Сабо проаналізував поразку збірної України в матчі проти Швеції (1:3) у півфіналі раунду плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Його слова передає Sport-express.

Досвідчений експерт заявив, що не очікував на такий слабкий виступ команди Сергія Реброва. Він пояснив, що стало ключовим фактором, який вплинув на незадовільний результат.

"Розчарований, що й говорити… Я казав, що мене турбує незіграність команди Реброва. От це й стало головною причиною поразки, як на мене. По іменах у збірній України все добре, команда виглядає бойовою, але як такої команди, у повному розумінні цього слова, а не набору з 11 гравців, у матчі проти Швеції я не побачив – грали кожен сам по собі, таке враження", – сказав Сабо.

Також фахівець розкритикував тренерський штаб "синьо-жовтих". Він вважає, що сильні сторони шведів були очевидними, але наша збірна не змогла їх нівелювати.

"Невже не могли наші тренери на теорії досконало розібрати Швецію? Наприклад, акцентувати на тому, що є в них класний форвард і не аби звідки, а з лондонського Арсенала. Дати завдання захисникам максимально щільно зіграти з ним? Геть Дьокереша не тримали, а йому того й треба було – спіймав свою гру, оформив три голи та позбавив Україну мрії поїхати на чемпіонат світу. Браво, Вікторе, розкішну гру він видав, шикарну. Невже наші тренери такі тупі? Не розумію… Ясно ж було, що Дьокереша треба було персонально опікати. Хіба не зрозуміло було, що суперник відійде назад і діятиме від оборони з акцентом на швидкі контратаки? Та не можна ж так було грати! Помилок стільки було, що жах, просто жахіття. Просто пи***ць, вибач на слові", – резюмував Сабо.

Нагадаємо, що Україна вже вшосте в історії не змогла подолати стадію плейоф кваліфікації на чемпіонат світу. За цим показником наша збірна є абсолютним рекордсменом.

