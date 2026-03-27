Дуже шкода вболівальників: український тренер розніс Реброва після поразки від Швеції

Футбольний експерт Олег Федорчук висловився про виліт збірної України у півфіналі раунду плейоф відбору на ЧС-2026 від Швеції.

Його слова передає META.

Досвідчений тренер був дуже розчарований результатом. Він заявив, що гра з боку нашої національної команди була спланована примітивно, а шведи виглядали набагато різноманітнішими.

Фахівець підбив загальні підсумки нинішньої відбіркової кампанії збірної України. Він не вірить, що Сергій Ребров здатен змінити ситуацію на краще.

"Концепція Сергія Реброва ні до чого не призвела та не приведе. За три роки його роботи ми нічого конкретного так і не побачили у виконанні нашої національної команди. А якщо згадати, наскільки бездарно при цьому наставнику ми проводили ключові поєдинки, то стає дуже шкода українських уболівальників. У такій обстановці, яка є в нашій країні, у команди має бути характер, а його, як показав поєдинок проти Швеції, не було. Тренер збірної – це не конструктор комбінацій, це мотиватор, психолог. Тим більше, що головному тренеру керівництво федерації завжди йшло назустріч у перенесенні матчів внутрішнього чемпіонату. А це не працювало. У мене склалося враження, що Ребров не вважав вихід на чемпіонат світу метою свого життя. Це був проміжний етап його тренерської кар'єри. Хіба Грем Поттер мав менше кадрових проблем. Але ви подивіться, як шведи билися за кожен м'яч, як була вибудована гра. Ось це видно, що тренер зробив великий обсяг роботи для того, щоб команда виконала завдання, принаймні на цей поєдинок", – сказав Федорчук.

Зазначимо, що Україна вже вшосте в історії не змогла подолати стадію плейоф кваліфікації на чемпіонат світу. За цим показником наша збірна є абсолютним рекордсменом.