Поттер – про перемогу над Україною: Кожен був зосереджений і повністю включений у гру

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер відреагував на перемогу над Україною (3:1) у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Його цитує УЄФА.

Наставник відзначив, що для його команди така звитяга є величезним кроком уперед. Він виділив налаштування своїх підопічних, у яких не було недооцінки суперника, а також окремо зробив комплімент автору хеттрика Віктору Дьокерешу

"Кожен був зосереджений і повністю включений у гру, а настрій команди був саме таким, який нам був потрібен. Команда продемонструвала гру топкласу, і ми зробили великий крок уперед. Те, як ми розпочали другий тайм, мало вирішальне значення. Тепер попереду на нас чекає неймовірний виклик (проти Польщі – прим. ред.) у вівторок ввечері", – сказав Поттер.

Англійський спеціаліст додав, що команда із нетерпінням чекає зустрічі з Польщею, яка обіграла Албанію 2:1, де визначиться путівка на Мундіаль.

"Польща буде важким суперником, і ми знаємо, що це дуже небезпечна команда. Нам потрібно зосередитися на своїй грі, і належна підготовка стане для нас викликом. Я з великою повагою ставлюся до польського футболу; у них чудова ментальність і величезна рішучість, і я впевнений, що вони створять нам серйозні труднощі. Це чудова команда", – відповів коуч шведської збірної.

Фінал плейоф Швеція – Польща відбудеться 31 березня о 21:45 (за київським часом). Паралельно Україна проведе товариську гру проти Албанії. Початок теж о 21:45.

Відзначимо, що наставник української національної команди Сергій Ребров зазначив, що його підопічні зробили занадто багато помилок.