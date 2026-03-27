Миколенко: Хочу подякувати людям, що додивилися це позорище

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко не стримував емоцій після програного матчу 1/2 фіналу плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти команди Швеції (1:3).

У коментарі MEGOGO він розкритикував гру команди та подякував вболівальникам, які додивилися це "позорище" та до останнього підтримували збірну.

"Емоції, напевно, як і у решти України, що дивилася футбол. Прийшов на флеш, щоб подякувати тим людям, що додивилися це позорище. Хотів перепросити, але немає чого вибачатися після бою. Просто хотів подякувати, що додивилися і вболівали.

Чому програли? Не знаю. Немає чого розбирати, нічого не казатиму, потім теорію розберемо, зараз вже пізно. Просто соромно від того, як ми беззубо вийшли та зіграли.

Якщо наводити приклад гри з Ісландією, як билися за цей плейоф, як вся Україна за нас вболівала, а на полі була цільна команда – сьогодні цього не було. Не можу цього пояснити, може не наш день. Але як є", – сказав Миколенко.