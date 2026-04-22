УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 24 туру

Українська Прем'єр-ліга визначила символічну збірну 24 туру, а також назвала найкращого тренера та гравця.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

В опитуванні взяли участь ведучі УПЛ ТБ, а також журналісти провідних спортивних видань. Найкращим тренером за рішенням 41 експерта було визнано наставника Шахтаря Арда Турана.

Його підопічні переграли Полісся з рахунком 1:0. До трійки кращих також увійшли Руслан Костишин (Колос) та Олег Шандрук (Верес).

Звання найкращого футболіста туру здобув захисник "гірників" Валерій Бондар. Він забив єдиний гол у грі з "вовками".

Символічна збірна 24 туру УПЛ: Мінчев (Полтава) – Юрчец (Кривбас), Козік (Колос), Бондар (Шахтар), Цуріков (Колос) – Бражко (Динамо), Харатін (Верес), Калюжний (Металіст 1925) – Кане (Колос), Редушко (Динамо), Пономаренко (Динамо)

Наступний 25-й тур чемпіонату УПЛ стартує 24 квітня матчем Колос – Полтава. Він має розпочатись о 15:30.