Бондар – про матч з Поліссям та свій гол: Ми повністю заслуговували на перемогу

Центральний захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар розповів про забитий м'яч у матчі з Поліссям у 24-му турі УПЛ та поділився думками щодо гри та рекордних 4 голів за сезон.

Його слова передає Футбол 360.

"Був кутовий. В принципі, в нас є вже награні кутові, тому знаємо, хто куди біжить. Була дуже гарна подача, Волинець помилився – і я коліном забив. Там уже можна було будь-якою частиною тіла забивати".

Цей забитий м'яч став для Бондаря четвертим у поточній кампанії, що є рекордом, оскільки раніше уродженець Харкову відзначався максимум одним голом за сезон (це відбулося у сезонах 22/23 та 19/20). Захисник пояснив, що його мотивує на таку результативність.

"Напевно, мотивує те, що зараз такий етап у нашому житті з дружиною – вона вагітна. Тому я розумію, що в мене подвійна мотивація, подвійна відповідальність, коли я виходжу на поле. Ми дуже довго не розказували про це, але коли вже розказали, після цього я ніяк не міг забити м'яч.

Домовилися, що коли заб'ю, обов'язково треба покласти м'яч під футболку – це була така давня мрія в нас. Слава Богу, що все вдалося: забив, приніс дуже важливі 3 очки команді. Тому я дуже сьогодні щасливий".

Бондар поділився враженнями від матчу з "житомирськими вовками" та розповів, чому "гірники" не змогли пробити по воротах у першому таймі.

"Всі знають, що команда Руслана Петровича дуже гарно організована, перш за все дисциплінована в обороні, тому десь було важко нам знайти свій момент, десь ми не так використовували наші якості, як могли б.

В принципі, розуміли, що це такий матч, який буде, можливо, до одного голу – як у нас і буває з Поліссям. Тому розуміли, що треба мати терпіння і якщо все буде добре – дотиснути суперника. Думаю, якщо брати в цілому гру, то ми повністю заслуговували на перемогу, і рахунок міг бути набагато більшим, ніж 1:0".

Нагадаємо, 20 квітня, у межах 24-го туру УПЛ Шахтар обіграв Полісся з рахунком 1:0 завдяки голу Валерія Бондаря. Ця звитяга стала першою для донецького клубу над житомирянами в історії УПЛ. Завдяки цьому результату "гірники" захопили лідерство у турнірній таблиці чемпіонату України. Підопічні Руслана Ротаня залишилася на третій позиції.