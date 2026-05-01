Зірка Шахтаря розкішним сюрпризом зустрів дружину з пологового будинку

Дружина гравця Шахтаря Валерія Бондаря поділилася зворушливими кадрами після виписки з пологового будинку.

Дар'я опублікувала серію фото, на яких показала, як футболіст підготував для неї та новонародженої доньки справжнє святкове повернення додому.

Оселя була прикрашена великою кількістю квітів і повітряних кульок, створюючи атмосферу тепла та турботи. Сам Бондар не зміг бути присутнім під час виписки, адже перебував із командою в Польщі, готуючись до матчу Ліги Європи проти Крістал Пелес.

У своєму дописі Дар'я описала цей день як особливий і сповнений емоцій, наголосивши на увазі до деталей і любові, яку відчула після повернення додому. За її словами, для родини починається новий етап життя, у якому тепер є ще більше турботи, підтримки та спільних моментів.

Нагадаємо, донечка Валерія і Дарії з'явилася на світ 23 квітня, про що пара оголосила у соцмережах, назвавши ім'я дитини.