Гра точно не буде легкою: Михайленко – про матч із сербами на юнацькому Євро-2026

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко поділився очікуваннями від матчу другого туру Євро-2026 проти Сербії.

Його слова передає Суспільне.

Фахівець розповів, що в команди немає кадрових втрат перед грою. Він налаштований здобути позитивний результат і пояснив, чим відрізняється наступний суперник від попереднього.

"Всі здорові, в порядку, готові грати. Після тренування будемо розуміти, хто в якому стані. Зараз хтось ще не відновився на сто відсотків, хтось почувається нормально. Гра із Сербією точно не буде легкою, але буде іншою. Може, ми будемо більше тримати м'яч. Нам би цього хотілося. Сербія відрізняється від хорватів. Це також якісна збірна з хорошими гравцями. Може не така структурна, але гравці дуже високого рівня, особливо атакувальні футболісти та захисники, які вже дебютували за національну збірну. Щоб їх переграти, треба прикласти багато зусиль", – сказав Михайленко.

Зазначимо, що перемога над балканцями може гарантувати "синьо-жовтим" вихід до півфіналу Євро-2026, забронювавши за собою путівку на молодіжний ЧС-2027. У першому турі підопічні Дмитра Михайленка перемогли хорватів із рахунком 3:1.

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Поєдинок проти Сербії відбудеться 2 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом. Текстова трансляція буде доступна за посиланням.