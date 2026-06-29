Михайленко: Хочемо потрапити на молодіжний чемпіонат світу

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, які завдання ставить перед командою на юнацькому Євро-2026 (28 червня – 11 липня).

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Ми ставимо максимальні задачі. Віримо в команду, у колектив. Ми це довели у кваліфікації та елітраунді. Ми хочемо потрапити на молодіжний чемпіонат світу, бо це інший рівень і досвід", – заявив тренер.

Нагадаємо, збірна України U-19 на Євро-2026 стартує в понеділок, 29 червня, матчем проти Хорватії. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Також суперниками українців будуть Сербія та Італія.

Для того, щоби потрапити на чемпіонат світу-2027, українцям потрібно вийти у півфінал. 3 місце в групі дасть право на плейоф за участь у мундіалі.

Напередодні Михайленко розповів про те, що Динамо Київ не відпустило на Євро-2026 свого вінгера Богдана Редушка.