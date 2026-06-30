Здобули заслужену перемогу: Михайленко оцінив дебют юнацької збірної України на Євро-2026

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко підбив підсумки стартового матчу своєї команди на Євро-2026 проти Хорватії (3:1).

Його слова передає Суспільне.

Фахівець залишився задоволений вольовою перемогою "синьо-жовтих". Він вважає заслуженим кінцевий результат.

"Можу сказати, що ми дуже-дуже раді вольовій перемозі. Було нелегко в першому таймі, і у другій половині другого тайму, але хлопці просто чудові, молодці, проявили волю, переламали хід гри та здобули, мені здається, заслужену перемогу. Тому що після 3:1, грали вже по рахунку, і відійшли на свою половину", – сказав Михайленко.

Окремо тренер висловився про епізод з пенальті, який привіз Ярослав Милокост. Михайленко заявив, що ця помилка сталась через відсутність досвіду:

"По-перше, там була погана реакція на відкритий м'яч. Ми дали можливість нападнику бути першим на м'ячі. По-друге, не можна робити підкати в штрафній, але це молодість, це трішки нестача досвіду. Добре, що хлопці виправили ситуацію".

Зазначимо, що після першого туру Україна ділить лідерство у квартеті В зі збірною Італії. В обох команд наразі по три залікові бали в активі.

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Наступну гру підопічні Дмитра Михайленка проведуть 2 липня о 20:00 за київським часом. Їхнім суперником стане Сербія.