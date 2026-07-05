Ні, ще до Мессі далеко: Оличенко – про переможний гол у ворота Італії на юнацькому Євро

Атакувальний півзахисник збірної України U-19 та мюнхенської Баварії Богдан Оличенко прокоментував свій переможний гол у ворота Італії у матчі третього туру групового етапу юнацького чемпіонату Європи-2026, зазначивши, що це не рівень Ліонеля Мессі, проте це один із найважливіших забитих м'ячів у його кар'єрі.

Його слова передає пресслужба УАФ.

"Жодної заготовки не було. Павло Люсін добре побачив мене, я забіг, отримав м'яч. У принципі, не було жодних передач, які б я бачив, тому вирішив піти в обіграш – усе вийшло: пробив, забив".

На питання щодо порівнянь Оличенка з Мессі у коментарях після цього взяття воріт, сам 19-річний футболіст з гумором зауважив, що до рівня аргентинця йому ще далеко.

"Ні, ще до Мессі далеко. Можливо, не найкращий мій гол, але один із найголовніших".

Зазначимо, що завдяки голу Оличенка "синьо-жовті" мінімально перемогли (1:0) команду "Скуадра Адзурра" та з першого місця вийшли до 1/2 фіналу турніру. Гравець "баварців" здійснив індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика у праву дев'ятку воріт суперника на 30-й хвилині.

Нагадаємо, що підопічні Дмитра Михайленка гарантували собі вихід у півфінал ще у попередньому турі. "Синьо-жовті" у двох стартових зустрічах перемогли Хорватію (3:1) та Сербію (2:1).

Додамо, що юнацький чемпіонат Європи-2026 серед збірних U-19 триватиме до 11 липня. "Синьо-жовті" завдяки виходу до 1/2 фіналу вже забезпечили собі участь у чемпіонаті світу-2027.