Хлопці просто красунчики: Михайленко – про перемогу збірної України над Італією та вихід в 1/2 фіналу Євро-2026 U-19

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко прокоментував перемогу над Італію та вихід команди у півфінал Євро-2026, наголосивши, що його підопічні витримали стартовий натиск, а потім увійшли в гру і доволі добре грали з м'ячем.

Його слова наводить УАФ.

"Було дуже важко. Ми розуміли, що Італія не може програвати, це може поставити під сумнів її вихід з групи. Ми вирішували завдання ротації, щоб дати трошки відпочити гравцям, на яких лягло навантаження в перші дві гри. Мені здається, супернику здавалося, що вони будуть домінувати. Дійсно, можливо, вони могли забивати першими. Але сталося інакше, це футбол. Ми витримали стартовий натиск, потім увійшли в гру і доволі добре грали з м'ячем. Так, нам хотілося би створювати більше. На жаль, це не виходило", – зазначив тренер.

Михайленко додав, що у другому таймі його команда дуже багато часу провела у захисті.

"В другому таймі ми багато часу провели в захисті. Якщо бути відвертими, суперник дуже багато бив по наших воротах, багато кросів було. Але якщо аналізувати удари, то дійсно небезпечних моментів було максимум два. Так само як і у нас. Хлопці просто красунчики. Важко захищатися, коли такий тиск, багато кросів, 13 корнерів. Але ми впоралися, ми готувалися до цього. Ми знали, що буде важко, але треба бути уважними і терпіти", – сказав він.

Також тренер прокоментував гол Оличенка, який і став єдиним та переможним для України.

"Взагалі атака класна була. Атака була через центр, спокійно просунули м'яч. Від Оличенка дії дійсно були фантастичними. Я думаю, він довго буде пам'ятати цей гол. Хотів би відмітити загалом нашу команду, тому що ми грали з м'ячем, володіння 50 на 50. Ми розуміли, що нам важко боротися з ними – треба грати з м'ячем, треба тримати м'яч. І мені здається, це у нас виходило. На жаль, в третій зоні були певні проблеми, але все одно хлопці молодці і робили саме те, що ми просили", – додав Михайленко.

Як відомо, в 1/2 фіналу збірна Україна зіграє проти Німеччини.