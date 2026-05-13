18-річний воротар проведе дебютний матч у складі Шахтаря

Головні тренери Шахтаря та Оболоні Арда Туран та Олександр Антоненко визначилися зі стартовими складами на матч 28-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 13 травня.

У складі дорослої команди "гірників" дебютний поєдинок проведе 18-річний голкіпер Ростислав Баглай.

Стартові склади команд

Шахтар: Баглай, Марлон, Педріньйо, Невертон, Азаров, Грам, Матвієнко, Очеретько, Назарина, Мейрелліш, Проспер.

Оболонь: Марченко, Полегенько, Семенов, Мороз, Жовтенко, Мединський, Суханов, Волохатий, Чех, Третьяков, Лях.

Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

Нагадаємо, що 10 травня Шахтар обіграв Полтаву в 27 турі УПЛ, чим гарантував їй виліт з УПЛ до Першої ліги України.