18-річний воротар проведе дебютний матч у складі Шахтаря
Ростислав Баглай
Головні тренери Шахтаря та Оболоні Арда Туран та Олександр Антоненко визначилися зі стартовими складами на матч 28-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 13 травня.
У складі дорослої команди "гірників" дебютний поєдинок проведе 18-річний голкіпер Ростислав Баглай.
Стартові склади команд
- Шахтар: Баглай, Марлон, Педріньйо, Невертон, Азаров, Грам, Матвієнко, Очеретько, Назарина, Мейрелліш, Проспер.
- Оболонь: Марченко, Полегенько, Семенов, Мороз, Жовтенко, Мединський, Суханов, Волохатий, Чех, Третьяков, Лях.
Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.
Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.
Нагадаємо, що 10 травня Шахтар обіграв Полтаву в 27 турі УПЛ, чим гарантував їй виліт з УПЛ до Першої ліги України.