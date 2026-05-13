Шахтар – Оболонь. Де та коли дивитися матч 28 туру УПЛ

У середу, 13 травня, донецький Шахтар та київська Оболонь зіграють між собою в матчі 28-го туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток арбітра пролунає о 18:00 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

Востаннє команди грали між собою 22 листопада 2025 року. Тоді донеччани розгромили суперника з рахунком 6:0.

Зазначимо, що на цей поєдинок Шахтар вийде вже у статусі новоспеченого чемпіона УПЛ, а "пивовари" поки посідають 12 місце в турнірній таблиці. Вони мають у своєму активі 66 і 28 очок відповідно.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, явним фаворитом матчу є Шахтар, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,15. Нічия – 8,00. Виграш Оболоні – 19,00.

