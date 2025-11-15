Статистика за нас: збірна України лише 1 раз в історії програвала в останньому матчі кваліфікації ЧС

У неділю, 16 листопада, збірна України проведе вирішальний матч групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу проти команди Ісландії.

Це лише восьмий відбір на ЧС для "синьо-жовтих". І наша збірна має обнадійливу статистику вирішальних матчів у групі: 4 перемоги, 2 нічиї та лише 1 поразка. Українці програвали лише Хорватії у відборі до ЧС-2018, що проходив у Росії.

В Ісландії навпаки, в історії було значно більше поразок (7 проти 4 перемог, ще 3 гри завершилися внічию). Проте був один відбір, де Україна грала в одній групі з ісландцями. Саме тоді Україна програла в останньому матчі, а Ісландія навпаки.

Також цікавий факт, Україна жодного разу не програвала в неділю у кваліфікації ЧС (2 перемоги та нічия), а ось Ісландія має 5 поразок, 2 нічиї та 2 перемоги.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім очок напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок. Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.