Лупашко відреагував на чутки про можливе призначення у збірну України

Колишній головний тренер Карпат та Інгульця Владислав Лупашко в ексклюзивному коментарі Чемпіону запевнив, що спокійно ставиться до чуток про ймовірне запрошення у збірну України замість Сергія Реброва.

Фахівець заявив, що робота у національній команді є одним із найскладніших викликів у професії.

"Я спокійно ставлюся до подібних новин. Для мене це радше сигнал, що моя робота та підхід помічаються на рівні, де обговорюють кандидатів такого масштабу. Але я не беру участі в цих процесах, тому не вважаю коректним їх коментувати детально", – сказав Владислав.

Також наставник зізнався, наскільки йому цікава потенційна робота у синьо-жовтій збірній, якщо така можливість справді з'явиться.

"Збірна – це не питання інтересу, це питання відповідності рівню відповідальності. Я розумію, що це один із найскладніших викликів у професії: і з точки зору тиску, і з точки зору очікувань. Якщо тренер потрапляє в цей контекст – він має бути готовий давати результат і тримати структуру в складних умовах", – відповів Лупашко.

Нагадаємо, що 31 грудня 2025 року Карпати достроково припинили співпрацю з Лупашком. Спершу він прийшов до львівського клубу, аби очолити юнацьку команду, але влітку 2024-го несподівано почав керувати основним колективом.

Під його керівництвом "зелено-білі" провели 48 ігор. У сезоні-2024/25 львів'яни були вкрай близькі до єврокубків, але фінішна пряма була невдалою.

До списку потенційних кандидатів на тренерське крісло збірної України також входять Руслан Ротань, Унаї Мельгоса, Мирон Маркевич, Ігор Йовічевіч, Юрій Вернидуб та навіть Паулу Фонсека.

Раніше чинний наставник збірної Сергій Ребров дав зрозуміти, що не буде подавати у відставку та планує допрацювати з командою як мінімум до кінця контракту, який спливає 31 липня 2026 року.