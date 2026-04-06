Можна взяти приклад Шевченка: Ковалець порадив відпустити Пономаренка в Європу

Колишній тренер молодіжної збірної України Сергій Ковалець висловився про можливий трансфер форварда Динамо Матвія Пономаренка в один із провідних європейських чемпіонатів.

Про це 57-річний фахівець розповів в інтерв'ю UA-Футбол.

Ковалець вважає, що молодого гравця краще відпустити на піку форму, ніж тримати в клубі. В іншому випадку Пономаренко може повторити долю Шапаренка та Бражка.

"Думаю, що чим раніше гравець виїжджає за кордон, тим краще для нього і для клубу, який його виховав. Ну і для національної збірної також. Це повинно вирішувати керівництво київського клубу. Ми ж розуміємо, що раніше такі гравці, як Шапаренко та Бражко теж розглядалися як кандидати на перехід до того чи іншого закордонного клубу. Обидва починали в Динамо досить потужно – так, як нині Пономаренко. Тому дуже важливо, щоб гравці не "перегоріли". Варто сказати, що ті наші футболісти, які поїхали у Європу, показують рівень класного футболу і доводять свою конкурентоспроможність у клубах різних ліг континенту, граючи досить потужно", – сказав Ковалець.

Наставник запорізького Металурга навів приклад Андрія Шевченка, який у віці 22 років став гравцем італійського Мілана.

"За яскравий приклад можна взяти Андрія Шевченка, який поїхав до італійського Мілана у 22 роки. Ми пам'ятаємо, як його взяли під своє крило досвідчені гравці Мальдіні та Костакурта, які максимально адаптували його до італійського футболу", – зауважив Ковалець.

Нагадаємо, що Матвій Пономаренко став гравцем основного складу Динамо після призначення головним тренером Ігоря Костюка. 20-річний нападник видав рекордну гольову серію, опинившись серед лідерів бомбардирської гонки.

Раніше повідомлялося, що Динамо поступилося Карпатам (0:1) у матчі 22-го туру УПЛ. Арбітр на 80-й хвилині скасував гол Пономаренка у ворота львів'ян.