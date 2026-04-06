Я сам був здивований: журналіст розповів, якого тренера в УАФ також обговорюють у ролі наступника Реброва

Колишній наставник Карпат Владислав Лупашко фігурує у списку можливих кандидатур на посаду головного тренера збірної України з футболу.

Принаймні про це повідомив журналіст та ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Певні з наших підписників пишуть про того ж самого Лупашка. І ви здивуєтесь, я сам був здивований, але, спілкуючись з людьми з Федерації, я чув прізвище Лупашка.

Я розумію, що буде там якийсь мідл-ліст, то він там буде", – сказав Співаковський.

Нагадаємо, що 31 грудня 2025 року Карпати достроково припинили співпрацю з Лупашком. Спершу він прийшов до львівського клубу, аби очолити юнацьку команду, але влітку 2024-го несподівано почав керувати основним колективом.

Під його керівництвом "зелено-білі" провели 48 ігор. У сезоні-2024/25 львів'яни були вкрай близькі до єврокубків, але на фінішній прямій провалились.

Раніше чинний наставник збірної Сергій Ребров дав зрозуміти, що не буде подавати у відставку та планує допрацювати з командою як мінімум до кінця контракту, який спливає 31 липня 2026 року.