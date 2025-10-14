Молодіжна збірна України поступилась Хорватії у відборі на Євро-2027

Молодіжна збірна України U-21 на виїзді поступилась одноліткам з Хорватії у межах відбору на чемпіонат Європи-2027.

Поєдинок завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол був забитий на старті другої половини гри. Захисник Гамбурга Лука Вушкович ударом зі штрафного влучив у стійку, першим на добиванні опинився Ловро Звонарек.

Після матчу "синьо-жовті" втратили лідерство у відбірковій групі. Команда наразі з 4 балами посідає третє місце у турнірній таблиці, пропустивши вперед Туреччину і Хорватію.

Чемпіонат Європи-2027

Кваліфікація, 3 тур

14 жовтня

Хорватія U-21 – Україна U-21 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 54 Звонарек

Хорватія (U-21): Сілич, Баришич, Вушкович, Прпич, Крівак (Кавель, 75), Ягушич, Врбанчич, Звонарек (Катич, 70), Хргович, Гргич, Шотічек (Топич, 88).

Україна (U-21): Домчак, Михавко (Тутєров, 81), Корнійчук, Захарченко, Протасевич, Саленко, Варфоломєєв, Федор (Глущенко, 57), Маткевич, Степанов (Попов, 81), Слесар.

Попереджені: Врбанчич (84), Топич (90+4) — Саленко (24), Слесар (24), Степанов (50), Михавко (52), Маткевич (78), Захарченко (82).

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. У другому турі підопічні Уная Мельгоси зіграли внічию з Угорщиною.

На Євро-2027 вийдуть ті збірні, що посядуть перші місця у своїх групах, а також найкращі команди з других місць.