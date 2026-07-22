Велика честь і відповідальність: Михайленко – про призначення головним тренером молодіжної збірної України

Дмитро Михайленко висловився про своє призначення головним тренером збірної України з футболу U-21.

Його слова передає УАФ.

Фахівець перейшов з команди U-19, з якою напередодні пробився до півфіналу Євро-2026. Він заявив, що це велика відповідальність і його тренерський штаб робитиме все, щоб "синьо-жовті" прогресували.

"Зміна посади означає для мене дуже багато. По-перше, я дуже щасливий. По-друге, це велика честь і відповідальність для мене – бути тренером U-21. Це означає, що треба буде більше працювати. Тому що це вже хлопці, які через рік-два можуть потрапити до національної збірної. Тому тут ще більше уваги треба приділяти деталям, селекції та роботі", – сказав Михайленко.

Також наставник озвучив головні цілі, які стоять перед ним. Він заявив, що команда спробує пробитись на чемпіонат Європи, а також оцінив нинішній склад "синьо-жовтих":

"Ми переговорили з керівництвом. Завдання – підготуватися до двох наступних ігор, тому що є шанси потрапити до плейоф. Маємо зробити все, щоб там опинитись. Щодо складу, то є певна група гравців, які були й на чемпіонаті світу, і на Євро з нами. Але все одно більшість футболістів трохи старші за віком. Хороша група гравців. Треба, щоб усі були здорові та перебували у своїй найкращій формі. Загалом це група гравців, з якими можна виконувати завдання".

Зазначимо, що наступні матчі молодіжна збірна України проведе проти Туреччини та Хорватії. Вони відбудуться 26 вересня та 2 жовтня відповідно.

Наразі обидві ці команди випереджають "синьо-жовтих" у відбірковій групі до чемпіонату Європи. Перше місце напряму потрапить на континентальну першість, а друге – гратиме у плейоф.