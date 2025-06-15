Стало відомо, хто вийде у стартовому складі України на матч Євро-2025 проти Фінляндії

Сьогодні, 15 червня, у Кошиці (Словаччина) відбудеться другий матч молодіжної збірної України в межах чемпіонату Європи 2025 року.

Наступним суперником підопічних Унаї Мельгоси стане збірна Фінляндії, яка в першому турі Євро-2025 зіграла внічию з Нідерландами (2:2).

"Синьо-жовті" свій перший матч на турнірі проти однолітків з Данії програла (2:3). Порівняно із цим поєдинком головний тренер України Унаї Мельгоса зробив низку змін у стартовому складі своєї команди.

Україна: Нещерет – Козік, Батагов, Михавко, Вівчаренко – Бражко, Очеретько, Ярмолюк – Брагару, Ванат, Велетень.

Запасні: Єрмаков, Крапивцов, В'юнник, Волошин, Квасниця, Крупський, Роман, Рубчинський, Салюк, Смоляков, Царенко, Яцик.

Фінляндія: Бергстрем – Валліус, Коскі, Пельтола, Янссон, Гальвес – Ваананен, Мархієв – Талвітіє, Лійматта, Кескінен.

Запасні: Хенрікссон, Пауніо, Аріфі, Мієттінен, Наамо, Пююхтія, Скютта, Терхо, Хюрюлайнен, Хютонен, Юккола, Юлітолва.

УАФ

Стартовий свисток поєдинку молодіжних збірних України та Фінляндії прозвучить о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція даної зустрічі. Також Чемпіон пропонує ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів молодіжного чемпіонату Європи 2025 року.