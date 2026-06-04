Україна – Азербайджан: хто фаворит фіналу Євро-2026

У четвер, 4 червня, відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу між збірними України й Азербайджану.

Гра відбудеться у Братиславі. Вона розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Букмекери вважають невеличким фаворитом підопічних Олександра Бондаря. На перемогу "синьо-жовтих" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,00, нічия оцінюється у 4,25, а виграш азербайджанців – 2,80.

На перемогу України в турнірі дають коефіцієнт – 1,61. Тріумф Азербайджану (з урахуванням серії пенальті) – 2,15.

Турнірна сітка Євро-2026 Українська асоціація мініфутбол

Зазначимо, що востаннє командами зустрічались одна з одною 30 квітня 2025 року. На Іграх націй вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 2:2.

Нагадаємо, що Азербайджан є чинним чемпіоном світу. Україна ж на Мундіалі-2025 не змогла вийти із групи.