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Україна – Азербайджан: хто фаворит фіналу Євро-2026

Денис Іваненко — 4 червня 2026, 12:30
Україна – Азербайджан: хто фаворит фіналу Євро-2026
Україна – Азербайджан, коефіцієнти на фінал Євро-2026
Українська асоціація мініфутболу

У четвер, 4 червня, відбудеться фінальний матч чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу між збірними України й Азербайджану.

Гра відбудеться у Братиславі. Вона розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Букмекери вважають невеличким фаворитом підопічних Олександра Бондаря. На перемогу "синьо-жовтих" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,00, нічия оцінюється у 4,25, а виграш азербайджанців – 2,80.

На перемогу України в турнірі дають коефіцієнт – 1,61. Тріумф Азербайджану (з урахуванням серії пенальті) – 2,15.

Турнірна сітка Євро-2026
Турнірна сітка Євро-2026
Українська асоціація мініфутбол

Зазначимо, що востаннє командами зустрічались одна з одною 30 квітня 2025 року. На Іграх націй вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 2:2.

Нагадаємо, що Азербайджан є чинним чемпіоном світу. Україна ж на Мундіалі-2025 не змогла вийти із групи.

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