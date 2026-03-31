Маркевич назвав головне завдання збірної України на матч проти Албанії

Досвідчений тренер Мирон Маркевич висловився про контрольний матч між збірними України й Албанії, який відбудеться 31 березня.

Слова спеціаліста передає Український футбол.

Він поділився своєю думкою щодо майбутнього поєдинку, назвавши головне завдання на цю гру. Фахівець очікує побачити ротацію складу для перевірки найближчого резерву.

"Матч проти Албанії буде для України таким собі тренуванням з підвищеною відповідальністю. Напевно, так варто її розцінювати, а тому слід дати можливість пограти тим хлопцям, які не мали повноцінної ігрової практики в поєдинку зі Швецією – Пономаренку та Яремчуку, насамперед. Роман не має багато ігрового часу в Ліоні, а Матвій забив шведам і заслужив. Потрібно подивитись на найближчий резерв, бо якоїсь іншої цілі на цю гру не бачу", – сказав Маркевич.

Також експерт відзначив відповідальність всіх футболістів за гру збірної України. Він закликав не звертати увагу на статус поєдинку та віддати всі сили на полі.

"Гравці мають розуміти, що вони представлятимуть на полі свою країну. Грати потрібно не зі спущеними рукавами, в жодному випадку – це ж головна команда країни! Звісно ж, шкода, що збірна України не пробилась на чемпіонат світу, що й говорити, але ж життя на тому не завершується. Мають якось з тієї психологічної ями вилазити наші хлопці", – заявив Маркевич.

Нагадаємо, що обидві збірні напередодні втратили шанси потрапити на ЧС-2026. Україна поступилася Швеції (1:3), а Албанія програла Польщі (1:2) у півфіналі раунду плейоф кваліфікації.

Їхнє очне протистояння відбудеться у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом. За текстовою трансляцією можна буде стежити тут.