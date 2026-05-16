У Львові буде одна команда: Маркевич відреагував на чутки про зникнення Руху

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич висловився стосовно можливого зняття з чемпіонату львівського Руху.

Про це 75-річний фахівець розповів сайту "Український футбол".

Маркевич вважає, що у результаті злиття Карпат і Руху у Львові залишиться одна команда. "Жовто-чорні" зосередяться на вихованні молодих футболістів, а професійні команди знімуть з турнірів.

"Я думаю, що процес злиття розпочався вже давно. Вони просто зараз це завершать, і у Львові буде одна команда – Карпати. Можливо, це і правильно. А Рух, напевно, працюватиме як академія: дитяча школа, там серйозне будівництво, відкриваються нові поля. Майбутнє у львівського футболу є, головне, щоб усім цим правильно розпорядилися", – сказав Маркевич.

Процес об'єднання двох львівських клубів покликаний створити потужну команду, яка боротиметься за найвищі місця у чемпіонаті України та виступатиме в єврокубках.

"Головне – зробити одну хорошу команду, яка б не бовталася на дев'ятому-десятому місцях, а боролася за єврокубки і грала там. Тоді в цьому злитті дійсно є сенс. А якщо цього не буде, то навіщо це все", – додав Маркевич.

Нагадаємо, що після 28-го туру Карпати посідають 9-те місце в турнірній таблиці, а Рух йде 14-м та гратиме перехідні матчі з представником Першої ліги.

