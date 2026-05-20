Чернігів – Динамо: Маркевич спрогнозував переможця Кубку України

Мирон Маркевич поділився очікуваннями від фіналу Кубку України з футболу, в якому зустрінуться Чернігів і Динамо.

Його слова передає Sport.ua.

Досвідчений тренер віддав належне представнику Першої ліги, який став головним відкриттям турніру. Він не думає, що в цьому поєдинку станеться сенсація, але припустив, що може бути присутня інтрига.

"Хто б не зустрівся у вирішальному матчі Кубка України, це фінал, сама назва говорить про інтригу. Чернігову втрачати нічого, вони й так вже перевершили себе, тож чому б не попсувати нерви авторитетному супернику. Я, в принципі, впевнений у перемозі Динамо, але є один нюанс: у фаворита може, наприклад, не піти гра. Хоча, звісно, за майстерністю команди не можна порівнювати. Найголовніший козир Чернігова – характер. Звісно, має бути й повна самовіддача, і, звичайно, не обійтися без везіння. Адже вони змогли багато в чому завдяки цим якостям і обставинам дістатися до фіналу, тому можна десь ризикнути, навіть якщо ти завідомо слабший за суперника", – сказав Маркевич.

Фахівець переконаний, що у фіналі не буде недооцінки з боку Динамо, адже це не звичайний поєдинок, а гра за трофей. Він пригадав невдалі результати протягом сезону для "біло-синіх" і спрогнозував точний рахунок фіналу.

"Прийде багато, як для наших реалій, глядачів, тому не думаю, що кияни будуть не зібрані. Тим більше, що динамівцям хоч якось необхідно реабілітуватися за провалений сезон у єврокубках і чемпіонаті, хоча вони ще й мають шанси піднятися на п'єдестал, але це не золоті медалі, до чого завжди прагне цей авторитетний клуб. Кияни повинні розуміти, що перемога в Кубку України – це, по суті, єдиний шанс пробитися у єврокубки, а Динамо без єврокубків – це не Динамо. Якщо підходити до прогнозу на цей матч, то, припускаю, що м'ячів буде забито чимало. Думаю, що на три м'ячі фаворита Чернігів відповість одним голом – 1:3", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що фінал відбудеться 20 травня у Львові. Він має розпочатись о 18:00.

Раніше прогноз на це протистояння також зробив Йожеф Сабо. Він вважає, що потенційна поразка киян може стати "ганьбою століття", але не вірить у такий розвиток подій.