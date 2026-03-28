УАФ висловила вдячність Сидорчуку за виступи у збірній України

Перед матчем Україна – Швеція (1:3) у відборі на ЧС-2026 Сергій Сидорчук отримав пам'ятну відзнаку за свою кар'єру в національній збірній.

Президент організації Андрій Шевченко на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія" вручив досвідченому півзахиснику особливу футболку. На ній закарбувалася кількість матчів за "синьо-жовтих", яку провів гравець – 62.

Її футболіст отримав разом зі своїми дітьми. Вони зробили пам'ятні фото, після чого залишили арену під оплески вболівальників.

Зазначимо, що Сергій Сидорчук дебютував у збірній України 9 жовтня 2014 року. У своєму першому ж поєдинку півзахисник відзначився голом у ворота Білорусі.

Після того він протягом міжнародної кар'єри записав у свій актив ще одне взяття воріт (у другому матчі). Востаннє Сергій грав за "синьо-жовтих" у червні 2024 року.