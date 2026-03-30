Україна – Албанія: визначено суддівську бригаду на матч

Став відомий склад суддівської бригади, який обслужить товариський матч між збірними України й Албанії.

Про це повідомляє УЄФА.

На поєдинку працюватимуть іспанські арбітри. Головним рефері в полі буде Хуан Мартінес Мунуера.

Його асистентами стануть Рауль Кабаньєро Мартінес та Альфредо Родрігес Морено. Обов'язки четвертого судді ж виконуватиме Йосу Галек Апецтегія.

Зазначимо, що Хуан Мартінес Мунуера обслуговував поєдинок України проти Чехії в Лізі націй-2024/25 (1:1). Тоді він призначив пенальті, який реалізував Артем Довбик.

Також іспанець працював у ролі арбітра VAR на двох матчах "синьо-жовтих". Один з них був доволі скандальний, коли Україна поступилась Вельсу у відборі на ЧС-2022.

Нагадаємо, що гра команди Сергія Реброва з албанцями відбудеться 31 березня у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом.