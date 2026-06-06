Лунін назвав причину своєї відсутності в збірній України

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін пояснив причини своєї відсутності в заявці збірної України та підтвердив слова головного тренера національної команди Андреа Мальдери, зазначивши, що на наступному зборі йому вже нічого не має зашкодити приїхати.

Його слова передає Tribuna.com.

"Так, на жаль. Як Андреа Мальдера сказав – там певні моменти з клубом, через які не зміг приїхати. На наступний збір вже не має бути ніяких проблем".

Зауважимо, що Андрій Лунін востаннє виходив на поле в футболці національної команди в червні 2025-го року. Це була товариська гра проти Нової Зеландії (2:1 – перемога підопічних Сергія Реброва), після чого в збірну не викликався.

Загалом Лунін відіграв за "синьо-жовтих" 16 поєдинків, у яких пропустив 16 м'ячів та 6 разів залишив ворота недоторканними.

Нагадаємо, що свій другий матч на чолі збірної України Мальдера проведе в неділю, 7 червня, проти Данії. Початок зустрічі о 19:30 (за київським часом). Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.

Відзначимо, що напередодні італійський фахівець успішно дебютував на чолі національної команди. 31 травня "синьо-жовті" в спарингу переграли Польщу 2:0. Голи забивали Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.