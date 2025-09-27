Українська правда
Збірна України з сучасного п'ятиборства виборола 4 медалі на ЧС серед військовослужбовців

Олексій Мурзак — 27 вересня 2025, 21:19
Збірна України з сучасного п'ятиборства виборола 4 медалі на чемпіонаті світу серед військовослужбовців CISM 2025 у польському Джонкові.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

Так, чемпіонами у командних змаганнях стали Олександр Товкай, Юрій Ковальчук та Данило Сич. Також золото в особистому заліку здобув Олександр Товкай, а бронзу виграв Данило Сич.

Водночас срібло у естафеті принесли нашій збірній Данило Сич та Юрій Ковальчук.

Раніше українська фехтувальниця Влада Харькова стала переможницею чемпіонату світу серед військовослужбовців CISM в іспанській Севільї.

