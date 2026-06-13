Ковальчук здобув дебютну нагороду на етапі Кубку світу

Українець Юрій Ковальчук виступили у фіналі етапу Кубка світу з сучасного п'ятиборства, який відбувся у Будапешті, Угорщина.

Чинний чемпіон Європи Юрій Ковальчук продемонстрував блискучий виступ у лазер-рані, відігравши 35 секунд відставання та завоювавши бронзову медаль. Перед заключною стрільбою українець йшов четвертим, однак швидко закрив усі мішені, випередив представника Чехії та фінішував на третій позиції.

Для Ковальчука ця нагорода стала першою в кар'єрі медаллю на етапах Кубка світу.

Золоту медаль здобув представник Німеччини Марвін Доге, а срібним призером став француз Уго Флеро.

Нагадаємо, до цього найкращим результатом українця було четверте місце на етапі в Каїрі, де він став четвертим.

Сучасне п'ятиборство – олімпійський вид спорту, який охоплює змагання зі стрільби, фехтування, кінного спорту, плавання та бігу (кросу).

Раніше збірна України з сучасного п'ятиборства виборола 4 медалі на чемпіонаті світу серед військовослужбовців CISM 2025 у польському Джонкові.