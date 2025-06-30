Українці стали чемпіонами світу в сучасному п’ятиборстві серед юніорів

Чоловіча збірна України з сучасного п’ятиборства стала чемпіоном світу серед юніорів у командному турнірі. Змагання відбувалися в угорському Секешфехерварі.

Золото Україні принесли Данило Сич, Роман Попов і Олег Рибак. Це перше в історії України командне золото серед юніорів у сучасному п’ятиборстві.

У боротьбі за перемогу українці випередили збірну Єгипту, яка в останні роки домінувала на міжнародній арені.

Зазначимо, що в особистих змаганнях на юніорському чемпіонаті світу Данило Сич завоював срібло. Роман Попов і Олег Рибак посіли 4 і 8 місця відповідно.

Сучасне п'ятиборство – олімпійський вид спорту, який охоплює змагання зі стрільби, фехтування, кінного спорту, плавання та бігу (кросу).

Нагадаємо, вчора, 29 червня, збірна України з легкої атлетики вилетіла з елітного дивізіону чемпіонату Європи.