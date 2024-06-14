Збірна Угорщини — збірна Швейцарії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Угорщини зіграє зі Швейцарією в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Гра відбудеться у суботу, 15 червня, на стадіоні "Рейн Енергі Штадіон" в Кельні. Початок — о 16:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Окрім Угорщини та Швейцарії до Групи A входять Німеччина та Шотландія, які зіграють у матчі-відкритті Євро-2024.