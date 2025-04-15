Клозе: Степанов – дуже хороший нападник

Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе прокоментував інтерес клубу до українського нападника леверкузенського Баєра Артема Степанова.

Легендарного ексфорварда збірної Німеччини цитує Bild.

"Ми говорили з ним, як і з багатьма іншими гравцями. Я знаю, що він дуже хороший нападник. Молодий, голодний, з хорошим набором якостей. Подивимося", – заявив Клозе.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, у німецьких ЗМІ з’явилася інформація про інтерес Нюрнберга до Степанова. Йдеться про оренду без права викупу.

Нюрнберг після 29 турів йде сьомим у турнірній таблиці Бундесліги-2.

Степанов у поточному сезоні взяв участь у двох матчах за першу команду Баєра, сумарно провівши на полі 18 хвилин. Трансферна вартість українця оцінюється у 350 тисяч євро.