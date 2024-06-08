Кроос пояснив, чому вирішив закінчити кар'єру

Зірковий футболіст Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос вирішив завершити кар'єру, бо хоче залишитися в пам'яті таким, яким він був у останньому сезоні.

Його слова передає Marca.

"Я хочу, щоб уболівальники пам’ятали мене як 34-річного Тоні Крооса, який провів найкращий сезон у Реалі. Я сприймаю як комплімент те, що багато хто вважає, що я йду занадто рано", — сказав футболіст.

Нагадаємо, напередодні Кроос оголосив про завершення кар'єри після Євро-2024. У сезоні-2023/24 німець став переможцем Ліги чемпіонів та Ла Ліги з Реалом.

Загалом він зіграв 48 матчів у сезоні, в яких забив 1 м'яч та віддав 10 гольових передач.