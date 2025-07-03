Недарма так наполегливо працювали над його переходом: Клозе – про покер Степанова за Нюрнберн

Головний тренер Нюрнберга Мирослав Клозе оцінив покер українського нападника Артема Степанова у спарингу проти аматорського колективу Герсбрук.

Цитує наставника Bild.

"Ми недарма так наполегливо працювали над переходом Степановим, бо вважаємо, що у нього великий потенціал. Він заслуговував на те, щоб грати за такий великий клуб, як Баєр Леверкузен", – зазначив Клозе.

Нагадаємо, контракт Степанова належить Баєру, а Нюрнберг його орендував. Орендна угода розрахована на рік. У сезоні-2024/25 гравець взяв участь у двох матчах за першу команду Баєра, сумарно провівши на полі 18 хвилин.

У складі молодіжної команди "фармацевтів" форвард зіграв 26 матчів, в яких забив 22 голи та віддав 4 результативні передачі. Трансферна вартість українця оцінюється у 350 тисяч євро.