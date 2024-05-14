Нагельсманн не планує викликати легендарного захисника на Євро-2024 – це міг бути останній турнір у його кар’єрі

Центральний захисник дортмундської Боруссії Матс Гуммельс не буде викликаний у збірну Німеччини на домашній чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк у своєму X (Twitter).

За його інформацією, головний тренер "Бундестім" Юліан Нагельсманн вже ухвалив остаточне рішення не включати 35-річного центрбека в заявку на турнір.

У березні в ЗМІ ширилася інформація про те, що Гуммельс може повісити бутси на цвях після завершення цього сезону. Відтак фінал Ліги чемпіонів, у якому Боруссія зіграє проти Реала на "Вемблі", може стати останнім матчем у його професійній кар’єрі.

Легендарний захисник відіграв ключову роль у виході "джмелів" до фіналу. Він забив переможний гол на "Парк де Пренс" у ворота ПСЖ, а також визнавався найкращим гравцем обох матчів півфінальної стадії.